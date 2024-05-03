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GSL001008
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001008

GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001008
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок бежевый зеленый
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки вертикальная ориентация
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Количество постов 4-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812079823810.51.3 см. 0.044кг.
CAR
25шт.53606481207987639.48.9 см. 0.302кг.
BAG
320шт.6360648120798440.419.614 см. 1.392кг.
P12
41680шт.7360648120798112080113 см. 134.918кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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