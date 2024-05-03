1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, мех., сх.1, ФИСТАШ
1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, мех., сх.1, ФИСТАШ
Референс: GSL001011
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Серия Glossa Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Монтаж устройства утопленный
Локальная индикация без
Глубина встраивания 22.6 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208019
|16
|10.5
|4
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|53606481208014
|23
|19.3
|8.8
|см.
|0.785
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208011
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.754
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208018
|120
|80
|110.4
|см.
|175.789
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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