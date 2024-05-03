РОЗЕТКА двойная без з/к, в сборе, ФИСТАШ
РОЗЕТКА двойная без з/к, в сборе, ФИСТАШ
Референс: GSL001020
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет фисташковый) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок зеленый
Конфигурация выходных полюсов 2P
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.071 кг
Номинальный ток 16 A
Глубина встраивания 25 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208064
|20
|12.5
|4.2
|см.
|0.064
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|53606481208069
|23
|19.3
|8.8
|см.
|0.487
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|63606481208066
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.159
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|73606481208063
|120
|80
|110.4
|см.
|122.222
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты