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GSL001026
РОЗЕТКА 2-я с з/к со шт.,в сб.,ФИСТАШ
GSL001026

РОЗЕТКА 2-я с з/к со шт.,в сб.,ФИСТАШ

Референс: GSL001026
Линейка Glossa

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет фисташковый) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Вес нетто 0.088 кг
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812080882012.55 см. 0.079кг.
CAR
26шт.536064812080832319.38.8 см. 0.575кг.
BAG
312шт.6360648120808040.424.210.6 см. 1.334кг.
P12
41080шт.7360648120808712080110.4 см. 138.033кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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