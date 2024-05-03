РОЗЕТКА 2-я с з/к со шт.,в сб.,ФИСТАШ
РОЗЕТКА 2-я с з/к со шт.,в сб.,ФИСТАШ
Референс: GSL001026
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет фисташковый) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Вес нетто 0.088 кг
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208088
|20
|12.5
|5
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|53606481208083
|23
|19.3
|8.8
|см.
|0.575
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|63606481208080
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.334
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|73606481208087
|120
|80
|110.4
|см.
|138.033
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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