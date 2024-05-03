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GSL001027
GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001027

GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001027
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Зеленый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Серия продукта Glossa
Выходной ток 3.25 A
Серия Glossa
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Выходное напряжение 5-20 В - 3.25 A 65W
Тип соединителя USB тип-С
Температура окружающей среды при хранении от +5 до 50 °C
Стандарты EAC, 037
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858155899.57.55.5 см. 0.139кг.
CAR
28шт.1360648581558623.219.58.9 см. 1.213кг.
BAG
316шт.2360648581558340.424.210.6 см. 2.611кг.
P12
41440шт.3360648581558012080110.4 см. 252.913кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка USB 65W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 300.74 kB
Розетка USB 65W cерии Glossa
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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