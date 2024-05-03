РОЗЕТКА без заземления, ФИСТАШКОВЫЙ
РОЗЕТКА без заземления, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001041
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Конфигурация выходных полюсов 2P
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.066 кг
Монтаж устройства утопленный
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208118
|16
|10.5
|3.8
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208113
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.371
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208110
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.665
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208117
|120
|80
|110.4
|см.
|167.838
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Формат PDF
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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