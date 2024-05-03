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GSL001042
РОЗЕТКА с з/к, в сборе, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001042

РОЗЕТКА с з/к, в сборе, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001042
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет фисташковый) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации лапками винтами
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812081251611.54.2 см. 0.079кг.
CAR
25шт.53606481208120239.28.9 см. 0.456кг.
BAG
320шт.6360648120812740.424.210.6 см. 2.009кг.
P12
41800шт.7360648120812412080110.4 см. 198.732кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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