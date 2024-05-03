РОЗЕТКА с заземлением, ФИСТАШКОВЫЙ
РОЗЕТКА с заземлением, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001043
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 28 мм
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Номинальный ток 16 A
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208132
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|53606481208137
|23
|19.3
|8.8
|см.
|0.783
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208134
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.75
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208131
|120
|80
|110.4
|см.
|175.411
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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