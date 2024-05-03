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GSL001047
РОЗЕТКА 2-ая з/к, шт, в сб, IP44,ФИСТАШК
GSL001047

РОЗЕТКА 2-ая з/к, шт, в сб, IP44,ФИСТАШК

Референс: GSL001047
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет фисташковый) двойная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок зеленый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта двойная розетка
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Вес нетто 0.183 кг
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812832522412.54.6 см. 0.178кг.
CAR
25шт.536064812832572319.38.8 см. 0.989кг.
BAG
310шт.6360648128325440.424.210.6 см. 2.162кг.
P12
4900шт.7360648128325112080110.4 см. 212.568кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44.0 мм
Высота 154.0 мм
Ширина 83.0 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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