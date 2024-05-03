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GSL001081T
РОЗЕТКА телефонная RJ11, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001081T

РОЗЕТКА телефонная RJ11, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001081T
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Фисташковый
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта телефонное розетка
Область применения связь
Цветовой оттенок зеленый
Дополнительные характеристики
Маркировка цветовая кодировка
Количество разъемов (гнёзда) 1
Способ установки лапками: shield винтами
Направление установки прямой
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812746871610.53.6 см. 0.057кг.
CAR
25шт.53606481274682239.28.9 см. 0.343кг.
BAG
320шт.6360648127468940.424.210.6 см. 1.555кг.
S01
3160шт.43606481274685401515 см. 9.13кг.
P12
41800шт.7360648127468612080110.4 см. 157.884кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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