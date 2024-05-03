РОЗЕТКА телефонная RJ11, ФИСТАШКОВЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.