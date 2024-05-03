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GSL001085
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45,кат.5E,ФИСТАШ
GSL001085

РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45,кат.5E,ФИСТАШ

Референс: GSL001085
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Фисташковый
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Комплектация изделия механизм
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Тип телефонной розетки RJ11
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC
Способ установки лапками
Вес нетто 0.063 кг
Материал крышка механизма: PC + ASA
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812746941610.53.6 см. 0.072кг.
CAR
25шт.53606481274699239.28.9 см. 0.42кг.
BAG
320шт.6360648127469640.424.210.6 см. 1.862кг.
S01
3160шт.43606481274692401515 см. 11.53кг.
P12
41800шт.7360648127469312080110.4 см. 185.568кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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