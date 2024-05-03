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GSL001093
TV АНТЕННА коннектор, мех-м, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001093

TV АНТЕННА коннектор, мех-м, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001093
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Фисташковый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Режим фиксации винтами
Материал монт. рама: оцинкованная сталь матовый крышка механизма: PC + ASA
[in] номинальный ток 2.1 А
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812833131610.53.6 см. 0.054кг.
CAR
25шт.53606481283318239.28.9 см. 0.329кг.
BAG
320шт.6360648128331540.424.210.6 см. 1.498кг.
P12
41800шт.7360648128331212080110.4 см. 152.754кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
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