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GSL001099
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001099

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001099
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта Кабельный вывод
Тип упаковки Флоупак
Серия Glossa
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Монтаж электропроводки Скрытый
Вес нетто 0.053 кг
Материал PC + ASA: cable entry
Соединения – клеммы without connection
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812832071610.54.8 см. 0.054кг.
CAR
25шт.53606481283202239.28.9 см. 0.33кг.
BAG
320шт.6360648128320940.424.210.6 см. 1.504кг.
P12
41800шт.7360648128320612080110.4 см. 153.294кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Ширина 70.8 мм
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