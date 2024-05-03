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GSL001100
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001100

GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001100
Линейка Glossa

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Баклажановый
Ориентация монтажа Вертикальн.
С вводом для канала Нет
С резьбовым кабельным вводом (сальником) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120834718.513.54.8 см. 0.069кг.
CAR
25шт.53606481208342239.28.9 см. 0.405кг.
BAG
320шт.6360648120834940.424.210.6 см. 1.801кг.
P12
41800шт.7360648120834612080110.4 см. 180.09кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
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