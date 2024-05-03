GLOSSA 1-постовая РАМКА, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GLOSSA 1-постовая РАМКА, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Референс: GSL001101
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий violet
Тип продукта рамка
Область применения residential
Серия Glossa Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.013 кг
Количество постов 1-постовая
Материал PC + ASA глянцевое
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208262
|16.5
|10.5
|1.3
|см.
|0.021
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|53606481208267
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.269
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|63606481208264
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.26
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|73606481208261
|120
|80
|110.4
|см.
|131.361
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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