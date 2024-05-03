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GSL001103
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001103

GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001103
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Основные характеристики
Область применения residential
Тип продукта рамка
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок Алюминий violet
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 3-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120828630.410.51.3 см. 0.035кг.
CAR
25шт.53606481208281639.48.9 см. 0.258кг.
BAG
320шт.6360648120828840.419.614 см. 1.215кг.
P12
41680шт.7360648120828512080113 см. 120.026кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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