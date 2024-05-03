GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Референс: GSL001106
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Алюминий violet
Тип продукта рамка
Серия Glossa Glossa
Область применения residential
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки вертикальная ориентация
Количество постов 2-постовая
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208316
|22.8
|10.5
|1.3
|см.
|0.026
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208311
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.189
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208318
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|0.941
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208315
|120
|80
|110.4
|см.
|102.646
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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