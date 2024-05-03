Продукты
GSL001106
GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001106

GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001106
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Алюминий violet
Тип продукта рамка
Серия Glossa Glossa
Область применения residential
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки вертикальная ориентация
Количество постов 2-постовая
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120831622.810.51.3 см. 0.026кг.
CAR
25шт.53606481208311239.28.9 см. 0.189кг.
BAG
320шт.6360648120831840.424.210.6 см. 0.941кг.
P12
41800шт.7360648120831512080110.4 см. 102.646кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL001123
 
Светорегулятор СУ 400Вт
GSL001145
 
РОЗЕТКА с з/к со шт., БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001129
 
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
GSL001161
 
1-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001139
 
USB РОЗЕТКА A+С, мех, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001165
 
2-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина