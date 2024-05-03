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GSL001133
USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех., БАКАЛАЖАН
GSL001133

USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех., БАКАЛАЖАН

Референс: GSL001133
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
GSL0011321GSL001133130.09.2021
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Фиолетовый
Цвет изделия Баклажановый
Модель/исполнение Гнездо (мама)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812835049.57.55.5 см. 0.093кг.
CAR
26шт.1360648128350118.618.68 см. 0.641кг.
BAG
324шт.4360648128350238.438.49.6 см. 2.915кг.
P12
41440шт.12080111 см. 192.898кг.
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Техническая документация
Розетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Розетка USB cерии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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