ТЕРМОСТ эл.тепл пол датч,в сб,10A,БАКЛАЖ
ТЕРМОСТ эл.тепл пол датч,в сб,10A,БАКЛАЖ
Референс: GSL001138
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.тепл. пола с датч,+5-+50°C,10A,в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274748
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.271
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606481274745
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|43606481274746
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|5.119
|кг.
P12
|4
|—
|768
|шт.
|—
|120
|80
|111.8
|см.
|263.676
|кг.
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