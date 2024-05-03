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GSL001138
ТЕРМОСТ эл.тепл пол датч,в сб,10A,БАКЛАЖ
GSL001138

ТЕРМОСТ эл.тепл пол датч,в сб,10A,БАКЛАЖ

Референс: GSL001138
Линейка Glossa

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.тепл. пола с датч,+5-+50°C,10A,в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648127474812.3105.7 см. 0.271кг.
CAR
24шт.1360648127474518.618.610.6 см. 1.186кг.
BAG
316шт.4360648127474638.438.412.1 см. 5.119кг.
P12
4768шт.12080111.8 см. 263.676кг.
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Термостаты серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 270.84 kB
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