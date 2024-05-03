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GSL001139
USB РОЗЕТКА A+С, мех, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001139

USB РОЗЕТКА A+С, мех, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001139
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) двойная USB с разъемами типа A+C. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Фиолетовый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Тип продукта USB-розетка
Цветовой оттенок фиолетовый
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Глубина встраивания 26.9 мм
Соединения – клеммы винтовые зажимы 0.75-2.5 мм² Жесткий кабель винтовые зажимы 0.75-2.5 мм² Гибкий кабель
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток 2.4 A для порт 1 5 V Постоянный ток 2.4 A для порт 2
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817185569.57.55.5 см. 0.093кг.
CAR
28шт.1360648171855323.219.58.9 см. 0.845кг.
BAG
316шт.2360648171855040.424.210.6 см. 1.875кг.
P12
41440шт.3360648171855712080110.4 см. 186.687кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.1 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
Формат PDF
Размер 1.22 MB
Срок действия: 07/09/2020 - 06/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
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