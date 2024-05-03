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GSL001169
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, БАКЛАЖАН
GSL001169

Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, БАКЛАЖАН

Референс: GSL001169
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Баклажановый
С подсветкой Да
Номинальное напряжение 250
Номинальный ток 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812085901610.54 см. 0.082кг.
CAR
25шт.53606481208595239.28.9 см. 0.47кг.
BAG
320шт.6360648120859240.424.210.6 см. 2.062кг.
P12
41800шт.7360648120859912080110.4 см. 203.529кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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