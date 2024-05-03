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GSL001200C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА
GSL001200C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА

Референс: GSL001200C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Платина
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Серый
Основные характеристики
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Назначение продукта монтажная коробка
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок platinum
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA (матовый)
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120870518.513.54.8 см. 0.047кг.
CAR
25шт.53606481208700239.28.9 см. 0.294кг.
BAG
320шт.6360648120870740.424.210.6 см. 1.358кг.
P12
41800шт.7360648120870412080110.4 см. 140.22кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.048 кг
Ширина 79 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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