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GSL001202
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
GSL001202

GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА

Референс: GSL001202
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок титан platinum
Тип продукта рамка
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Количество постов 2-постовая
Вес нетто 0.023 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120862022.810.51.3 см. 0.024кг.
CAR
25шт.53606481208625239.28.9 см. 0.182кг.
BAG
320шт.6360648120862240.424.210.6 см. 0.91кг.
P12
41800шт.7360648120862912080110.4 см. 99.838кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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