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GSL001208
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
GSL001208

GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА

Референс: GSL001208
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта рамка
Область применения residential
Цветовой оттенок титан platinum
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Направление установки вертикальная ориентация
Режим фиксации защёлкивание
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.044 кг
Количество постов 4-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812086823810.51.3 см. 0.07кг.
CAR
25шт.53606481208687639.48.9 см. 0.429кг.
BAG
320шт.6360648120868440.419.614 см. 1.899кг.
P12
41680шт.7360648120868112080113 см. 177.49кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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