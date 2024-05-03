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GSL001227
USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ПЛАТИНА
GSL001227

USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ПЛАТИНА

Референс: GSL001227
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Серый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Выходной ток 3.25 A
Цветовой оттенок Платина
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 7 мм
Форма головки винта PH/SL
Количество клемм 2 винтовые зажимы
Выходное напряжение 5-20 В - 3.25 A 65W
Вес нетто 0,122 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858156029.57.55.5 см. 0.139кг.
CAR
28шт.1360648581560923.219.58.9 см. 1.213кг.
BAG
316шт.2360648581560640.424.210.6 см. 2.611кг.
P12
41440шт.3360648581560312080110.4 см. 252.913кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB 65W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 300.74 kB
Розетка USB 65W cерии Glossa
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