РОЗЕТКА без заземления, ПЛАТИНА
РОЗЕТКА без заземления, ПЛАТИНА
Референс: GSL001241
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Цветовой оттенок серебро с платиновым покрытием
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.066 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации лапками винтами
Монтаж устройства утопленный
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208811
|16
|10.5
|3.8
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208816
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.37
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208813
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.664
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208810
|120
|80
|110.4
|см.
|167.694
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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