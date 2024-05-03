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GSL001241
РОЗЕТКА без заземления, ПЛАТИНА
GSL001241

РОЗЕТКА без заземления, ПЛАТИНА

Референс: GSL001241
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Цветовой оттенок серебро с платиновым покрытием
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.066 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации лапками винтами
Монтаж устройства утопленный
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812088111610.53.8 см. 0.062кг.
CAR
25шт.53606481208816239.28.9 см. 0.37кг.
BAG
320шт.6360648120881340.424.210.6 см. 1.664кг.
P12
41800шт.7360648120881012080110.4 см. 167.694кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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