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GSL001242
РОЗЕТКА с заземлением, в сборе, ПЛАТИНА
GSL001242
GSL001242
GSL001242
GSL001242
GSL001242

РОЗЕТКА с заземлением, в сборе, ПЛАТИНА

Референс: GSL001242
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет платина) одинарная c заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Глубина встраивания 28 мм
Монтаж устройства утопленный
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812088281611.54.2 см. 0.079кг.
CAR
25шт.53606481208823239.28.9 см. 0.457кг.
BAG
320шт.6360648120882040.424.210.6 см. 2.009кг.
P12
41800шт.7360648120882712080110.4 см. 198.768кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
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