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GSL001252
2-кл. ВЫКЛ, в сборе, сх.5, ПЛАТИНА
GSL001252

2-кл. ВЫКЛ, в сборе, сх.5, ПЛАТИНА

Референс: GSL001252
Линейка Glossa

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет платина) двухклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок platinum
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Локальная индикация без
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Номинальный ток 10 AX
Функции переключения 1-полюсный 2-клавишный
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812088971611.54 см. 0.084кг.
CAR
25шт.53606481208892239.28.9 см. 0.479кг.
BAG
320шт.6360648120889940.424.210.6 см. 2.097кг.
P12
41800шт.7360648120889612080110.4 см. 206.724кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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