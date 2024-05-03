2-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, ПЛАТИНА
2-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, ПЛАТИНА
Референс: GSL001265
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок platinum
Дополнительные характеристики
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Функции переключения сдвоенный на 2 направления
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Вес нетто 0.084 кг
Глубина встраивания 22.6 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208934
|16
|10.5
|4
|см.
|0.078
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208939
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.448
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208936
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.977
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208933
|120
|80
|110.4
|см.
|195.882
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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