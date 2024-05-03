РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45,кат.5E,ПЛАТИНА
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45,кат.5E,ПЛАТИНА
Референс: GSL001285
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Платина
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11
Серия Glossa
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками
Материал крышка механизма: PC + ASA
Вес нетто 0.063 кг
Монтаж устройства утопленный
Соединение – клеммы IDC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274878
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481274873
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.42
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481274870
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.863
|кг.
S01
|3
|—
|160
|шт.
|43606481274876
|40
|15
|15
|см.
|0.074
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481274877
|120
|80
|110.4
|см.
|185.604
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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