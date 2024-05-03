РОЗЕТКА двойная ТВ+RJ45 кат.5Е, ПЛАТИНА
РОЗЕТКА двойная ТВ+RJ45 кат.5Е, ПЛАТИНА
Референс: GSL001289
Двойная розетка TV и компьютерная RJ45, категории 5E. Цвет платина. Степень защиты IP:20. Розетка, объединяющая в себе две функции позволит сэкономить место. Изделие относится к популярной серии электроустановочных изделий Glossa, которая сочетает в себе истинный французский дизайн, надежный немецкий стандарт механизмов и российские производственные традиции.
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Платина
Количество радиоподключений (R) 0
Количество подключений спутник/телевизор (SAT/TV) 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481813251
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481813258
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.332
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606481813255
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.51
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606481813252
|120
|80
|110.4
|см.
|153.83
|кг.
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Размер 318.59 MB
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