GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ГРАФИТ
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ГРАФИТ
Референс: GSL001300
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Графит
Ориентация монтажа Вертикальн.
С вводом для канала Нет
С резьбовым кабельным вводом (сальником) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209047
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209042
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.405
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209049
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.801
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209046
|120
|80
|110.4
|см.
|180.09
|кг.
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