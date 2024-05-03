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GSL001323
Светорегулятор СУ 400Вт
GSL001323

Светорегулятор СУ 400Вт

Референс: GSL001323
Линейка Glossa

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Тип продукта диммер
Серия Glossa
Торговая марка Schneider Electric
Дополнительные характеристики
[в] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток 50/60 Гц
Тип диммера Универсальный
Контрольная лампа Без индикации
Тип нагрузки Светодиодная лампа: 400 ВА в 230...250 В 50 Гц Переменный ток (RC LED mode)
Количество клемм петли 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064862745459.57.55.5 см. 0.086кг.
CAR
28шт.1360648627454223.219.58.9 см. 0.786кг.
BAG
316шт.2360648627454940.424.210.6 см. 1.756кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 175.995кг.
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Техническая документация
Светорегулятор 400W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 391.54 kB
Светорегулятор 400W cерии Glossa
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