Светорегулятор СУ 400Вт
Светорегулятор СУ 400Вт
Референс: GSL001323
Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Тип продукта диммер
Серия Glossa
Торговая марка Schneider Electric
Дополнительные характеристики
[в] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток 50/60 Гц
Тип диммера Универсальный
Контрольная лампа Без индикации
Тип нагрузки Светодиодная лампа: 400 ВА в 230...250 В 50 Гц Переменный ток (RC LED mode)
Количество клемм петли 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606486274545
|9.5
|7.5
|5.5
|см.
|0.086
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606486274542
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.786
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606486274549
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.756
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175.995
|кг.
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Светорегулятор 400W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
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Размер 391.54 kB
Светорегулятор 400W cерии Glossa
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