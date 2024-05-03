РОЗЕТКА с з/к шт.с крыш,в сб,IP44,ГРАФИТ
РОЗЕТКА с з/к шт.с крыш,в сб,IP44,ГРАФИТ
Референс: GSL001348
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет графит) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок графит
Тип крышки крышка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Номинальный ток 16 A
Материал PC + ASA глянцевое
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209221
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.09
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209226
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.511
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209223
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.227
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209220
|120
|80
|110.4
|см.
|218.406
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 16/10/2023
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Размер 323.87 kB
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