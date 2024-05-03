Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, ГРАФИТ
Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, ГРАФИТ
Референс: GSL001371
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Тип продукта выключатель
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок графит
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Вес нетто 0.076 кг
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209306
|16
|10.5
|4
|см.
|0.074
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209301
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.428
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209308
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.897
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209305
|120
|80
|110.4
|см.
|188.682
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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