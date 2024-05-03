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GSL001385
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45,кат.5E,ГРАФИТ
GSL001385

РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45,кат.5E,ГРАФИТ

Референс: GSL001385
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Графит
Основные характеристики
Цветовой оттенок графит
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения связь
Тип телефонной розетки RJ11
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC
Материал крышка механизма: PC + ASA
Монтаж устройства утопленный
Способ установки лапками
Глубина встраивания 23 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812749601610.53.6 см. 0.072кг.
CAR
25шт.53606481274965239.28.9 см. 0.42кг.
S01
3160шт.43606481274968401515 см. 0.074кг.
BAG
320шт.6360648127496240.424.210.6 см. 1.864кг.
P12
41800шт.7360648127496912080110.4 см. 185.676кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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