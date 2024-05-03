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GSL001385KK
РОЗЕТКА 2-я комп. RJ45, 5E, мех, ГРАФИТ
GSL001385KK

РОЗЕТКА 2-я комп. RJ45, 5E, мех, ГРАФИТ

Референс: GSL001385KK
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Графит
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812749461610.53.6 см. 0.064кг.
CAR
25шт.53606481274941239.28.9 см. 0.381кг.
S01
3160шт.43606481274944401515 см. 10.25кг.
BAG
320шт.6360648127494840.424.210.6 см. 1.707кг.
P12
41800шт.7360648127494512080110.4 см. 171.6кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
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