Продукты
GSL001399
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ГРАФИТ
GSL001399

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ГРАФИТ

Референс: GSL001399
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Серия Glossa
Комплектация изделия механизм
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Скрытый
Цветовой оттенок графит
Вес нетто 0.053 кг
Материал PC + ASA: cable entry
Соединения – клеммы without connection
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812832381610.54.8 см. 0.054кг.
CAR
25шт.53606481283233239.28.9 см. 0.33кг.
BAG
320шт.6360648128323040.424.210.6 см. 1.505кг.
P12
41800шт.7360648128323712080110.4 см. 153.366кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Ширина 70.8 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Совместимые продукты
GSL001304
 
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001302
 
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001303
 
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001305
 
GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001301
 
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ГРАФИТ
Фильтры
Поиск
Корзина