GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001400C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Цвет изделия Сиреневый туман
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Фиолетовый
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок lilac
Дополнительные характеристики
Назначение продукта монтажная коробка
Материал PC + ASA матовый
Вес нетто 0.048 кг
Тип монтажа открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209405
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.037
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209400
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.244
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209407
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.158
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209404
|120
|80
|110.4
|см.
|122.22
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
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