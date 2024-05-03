GLOSSA 1-постовая РАМКА, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA 1-постовая РАМКА, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001401
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения residential
Серия продукта Glossa
Цветовой оттенок pearl lilac
Тип продукта рамка
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Режим фиксации защёлкивание
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Направление установки horizontal/vertical
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209313
|16.5
|10.5
|1.3
|см.
|0.013
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|53606481209318
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.191
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|63606481209315
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|0.946
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|73606481209312
|120
|80
|110.4
|см.
|103.137
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.013 кг
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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