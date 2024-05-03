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GSL001401
GLOSSA 1-постовая РАМКА, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001401

GLOSSA 1-постовая РАМКА, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001401
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения residential
Серия продукта Glossa
Цветовой оттенок pearl lilac
Тип продукта рамка
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Режим фиксации защёлкивание
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Направление установки horizontal/vertical
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120931316.510.51.3 см. 0.013кг.
CAR
210шт.53606481209318239.28.9 см. 0.191кг.
BAG
340шт.6360648120931540.424.210.6 см. 0.946кг.
P12
43600шт.7360648120931212080110.4 см. 103.137кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.013 кг
Ширина 83 мм
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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