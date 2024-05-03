GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001402
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Степень защиты ip IP20
Область применения residential
Серия Glossa
Цветовой оттенок pearl lilac
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Материал PC + ASA глянцевая
Направление установки горизонтальная ориентация
Расстояние между центрами 71 мм
Количество постов 2-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209320
|22.8
|10.5
|1.3
|см.
|0.025
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209325
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.183
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209322
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|0.914
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209329
|120
|80
|110.4
|см.
|100.216
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.023 кг
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
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