GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001404
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) четырёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения residential
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Степень защиты ip IP20
Цветовой оттенок pearl lilac
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Режим фиксации защёлкивание
Направление установки горизонтальная ориентация
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Количество постов 4-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209344
|38
|10.5
|1.3
|см.
|0.049
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209349
|6
|39.4
|8.9
|см.
|0.327
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209346
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.49
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606481209343
|120
|80
|113
|см.
|143.15
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.043 кг
Ширина 296 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 10/11/2023
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Размер 362.5 kB
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