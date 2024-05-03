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GSL001407
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001407
GSL001407

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001407
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения residential
Цветовой оттенок pearl lilac
Серия Glossa
Степень защиты ip IP20
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Количество постов 3-постовая
Режим фиксации защёлкивание
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Материал PC + ASA глянцевая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120937530.410.51.3 см. 0.031кг.
CAR
25шт.53606481209370639.48.9 см. 0.237кг.
BAG
320шт.6360648120937740.419.614 см. 1.13кг.
P12
41680шт.7360648120937412080113 см. 112.853кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Вес 0.034 кг
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
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