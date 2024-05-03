1-кл. ВЫКЛ с подсв.,мех.,сх.1а,СИРЕНЕВЫЙ
1-кл. ВЫКЛ с подсв.,мех.,сх.1а,СИРЕНЕВЫЙ
Референс: GSL001413
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Область применения управление
Серия Glossa
Степень защиты ip IP20
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип монтажа скрытый
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209436
|16
|10.5
|4
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209431
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.413
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209438
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.837
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209435
|120
|80
|110.4
|см.
|183.282
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.072 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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