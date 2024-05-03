РОЗЕТКА двойная с з/к,в сборе,СИРЕНЕВЫЙ
РОЗЕТКА двойная с з/к,в сборе,СИРЕНЕВЫЙ
Референс: GSL001424
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сумеречный туман) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Тип продукта двойная розетка
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Glossa
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Материал PC + ASA глянцевая
Тип монтажа скрытый
Глубина встраивания 25 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209474
|20
|12.5
|5
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|53606481209479
|23
|19.3
|8.8
|см.
|0.574
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|63606481209476
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.333
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|73606481209473
|120
|80
|110.4
|см.
|137.915
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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