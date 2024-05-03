РОЗЕТКА двойная с з/к,в сборе,СИРЕНЕВЫЙ

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сумеречный туман) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.