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GSL001441
РОЗЕТКА без заземления, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001441

РОЗЕТКА без заземления, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001441
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa
Цветовой оттенок lilac
Конфигурация выходных полюсов 2P
Степень защиты ip IP20
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 24.4 мм
Номинальный ток 16 A
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812095111610.53.8 см. 0.062кг.
CAR
25шт.53606481209516239.28.9 см. 0.371кг.
BAG
320шт.6360648120951340.424.210.6 см. 1.666кг.
P12
41800шт.7360648120951012080110.4 см. 167.856кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Вес 0.066 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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