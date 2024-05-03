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GSL001443
РОЗЕТКА с заземлением, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001443

РОЗЕТКА с заземлением, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001443
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa
Комплектация изделия механизм
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Тип продукта одна розетка
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Тип монтажа скрытый
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812095351610.54.2 см. 0.067кг.
CAR
210шт.536064812095302319.38.8 см. 0.772кг.
BAG
320шт.6360648120953740.424.210.6 см. 1.728кг.
P12
41800шт.7360648120953412080110.4 см. 173.485кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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