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GSL001444
РОЗЕТКА с з/к со шт., в сборе, СИРЕНЕВЫЙ
GSL001444

РОЗЕТКА с з/к со шт., в сборе, СИРЕНЕВЫЙ

Референс: GSL001444
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сиреневый туман) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa
Цветовой оттенок lilac
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812095421611.54.2 см. 0.069кг.
CAR
25шт.53606481209547239.28.9 см. 0.403кг.
BAG
320шт.6360648120954440.424.210.6 см. 1.794кг.
P12
41800шт.7360648120954112080110.4 см. 179.436кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.087 кг
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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