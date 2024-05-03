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GSL001461
1-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, СИРЕНЕВЫЙ
GSL001461

1-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, СИРЕНЕВЫЙ

Референс: GSL001461
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Глубина встраивания 22.6 мм
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Локальная индикация без
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812096101610.54 см. 0.07кг.
CAR
25шт.53606481209615239.28.9 см. 0.408кг.
BAG
320шт.6360648120961240.424.210.6 см. 1.817кг.
P12
41800шт.7360648120961912080110.4 см. 181.482кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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