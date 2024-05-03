РОЗЕТКА комп RJ45 кат.5E,СИРЕНЕВЫЙ
РОЗЕТКА комп RJ45 кат.5E,СИРЕНЕВЫЙ
Референс: GSL001481K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Сиреневый туман
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481275028
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481275023
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.341
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481275020
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.547
|кг.
S01
|3
|—
|160
|шт.
|43606481275026
|40
|15
|15
|см.
|0.066
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481275027
|120
|80
|110.4
|см.
|157.221
|кг.
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